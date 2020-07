Ιδιωτικό νησί στην Σκωτία πωλείται όσο ένα μικρό διαμέρισμα

Ένα ιδιωτικό νησί στη Σκωτία πωλείται όσο ένα μικρό διαμέρισμα στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα η τιμή του είναι 500.000 λίρες (περίπου 558.000 ευρώ).

Το Inchconnachan είναι ακατοίκητο και βρίσκεται στη μέση του τουριστικού hotspot του Loch Lomond. Είναι προσβάσιμο μόνο με πλοίο και κανείς δεν έχει ζήσει εκεί για 20 χρόνια.

Το μόνο που μένει στο νησί ως ιδιοκτησία είναι τα ερείπια ενός μπανγκαλόου χτισμένο σε αποικιακό στιλ τη δεκαετία του 1920. Όμως έχει εγκριθεί κατασκευαστική άδεια, για να χτιστεί νέο μπανγκαλόου.

If i had the money..... https://t.co/qeQ9FvuQle

— TheBB8 (@TheBristolBoy88) July 9, 2020