Ένας νεκρός σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πάρκο στην Λούιβιλ στο Κεντάκι (vid)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε αργά χθες Σάββατο το βράδυ στο Τζέφερσον Σκουέρ Παρκ της Λούιβιλ στο Κεντάκι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το πάρκο αυτό αποτέλεσε κέντρο των διαδηλώσεων που έγιναν για τον θάνατο της Μπριόνα Τέιλορ, μιας μαύρης Αμερικανίδας, από τα πυρά αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών που εισέβαλαν στο σπίτι της στη Λούιβιλ πριν από τρεις μήνες.

Ο δήμαρχος της Λούιβιλ Γκρεγκ Φίσερ εξέφρασε τη λύπη του για τη βία που ξέσπασε στο πάρκο αυτό όπου είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.

A white supremacist opened fired at a group of peaceful protestors who were organized at Jefferson Square Park in Louisville, Kentucky, today demanding JUSTICE FOR BREONNA TAYLOR.

Multiple victims were shot!

THIS IS AMERICA! pic.twitter.com/aDXyH4y1q3

