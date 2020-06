«Σεβαστείτε την αστυνομία μας»: Σύζυγοι Γάλλων αστυνομικών βγήκαν στους δρόμους κατά της κυβέρνησης (pics)

Πολλές από τις γυναίκες, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού, ήταν σύζυγοι και σύντροφοι αστυνομικών. Μία εξ αυτών κρατούσε ένα πλακάτ όπου αναγραφόταν ένα μήνυμα προς τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας Κριστόφ Καστανέρ: «Σεβαστείτε την αστυνομία μας».

Ο Καστανέρ προκάλεσε την αγανάκτηση των αστυνομικών αυτόν τον μήνα, όταν παραδέχθηκε ότι έχουν υπάρξει περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς εκ μέρους των αστυνομικών.

Εκατοντάδες αστυνομικοί διαδήλωσαν το βράδυ της Παρασκευής έξω από το κέντρο Μπατακλάν στο Παρίσι, όπου 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση του 2015.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνομικών κατηγορούν τη γαλλική κυβέρνηση ότι τους έχει μετατρέψει σε αποδιοπομπαίους τράγους για τις βαθιά ριζωμένες κοινωνικές παθογένειες σε μια απόπειρα να κατευνάσει την οργή των πολιτών μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και στη Γαλλία εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

