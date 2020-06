Τρομακτικό τροχαίο: Οδηγός σώζει παιδάκι που πετάχτηκε από αυτοκίνητο (vid)

Με αυτοθυσία έσωσε ένας οδηγός, ένα παιδάκι που πετάχτηκε από αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα σε αυτοκινητόδρομο της Ρωσίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το βανάκι κάνει αναστροφή, συγκρούεται με διερχόμενο όχημα και ένα παιδάκι πετάγεται στο δρόμο.

Το παιδί, προφανώς ταραγμένο, σηκώνεται κατευθείαν αλλά τρέχει να διασχίσει το δρόμο για να ξαναμπεί στο βανάκι.

Ευτυχώς, ο οδηγός ενός άλλου αυτοκινήτου που βλέπει τι έχει συμβεί, αρπάζει στην αγκαλιά του το παιδάκι, ώστε να μην περάσει το δρόμο.

Excellent Reaction! | Man saves child who fell out of MOVING car in Russia's Khabarovsk pic.twitter.com/xvDtXeg3aR

— RT (@RT_com) June 11, 2020