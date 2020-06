Διαδηλωτής αράζει σε καρέκλα ενώ έφιπποι αστυνομικοί περνούν δίπλα του καλπάζοντας (vids)

Το παν είναι να διατηρείς την ψυχραιμία σου σε αυτήν τη ζωή. Και αυτός ο τύπος στις Βρυξέλλες δείχνει τον δρόμο.

Στη διάρκεια των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, ο εν λόγω άνδρας έχει πάρει μια καρέκλα και την έχει στήσει στη μέση του δρόμου, αράζοντας χαλαρός.

Απέναντί του, ωστόσο, βρίσκονται καμιά δεκαριά έφιπποι αστυνομικοί, οι οποίοι ετοιμάζονται να... εφορμήσουν! Αυτός, όμως, δεν σαλεύει. Ακόμη και όταν οι αστυνομικοί περνούν από δίπλα του καλπάζοντας!

Η αποθέωση για τον τύπο στο τέλος από τους υπόλοιπους που έβλεπαν το σκηνικό είναι όλα τα λεφτά.

No better place for chilling? Protester sits in lounge chair as mounted police charge at him during #Brussels #BLM demohttps://t.co/DGp4JghNSD pic.twitter.com/28rJi06Lgl

— RT (@RT_com) June 8, 2020