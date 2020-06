Αυστραλία: Νεκρός 60χρονος σέρφερ από επίθεση καρχαρία τριών μέτρων (vid)

Ένας καρχαρίας τριών μέτρων επιτέθηκε και σκότωσε έναν 60χρονο Αυστραλό ο οποίος έκανε σερφ στα ανοιχτά μιας πολυσύχναστης παραλίας στο βόρειο τμήμα της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 60χρονος έκανε σερφ σήμερα το πρωί στο Κίνγκσκλιφ, σε απόσταση περίπου εκατό χιλιομέτρων νότια του Μπρέσμπεϊν, όταν ο καρχαρίας τον άρπαξε από το πόδι.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε ότι πολλοί σέρφερ έσπευσαν να τον βοηθήσουν και έδιωξαν τον καρχαρία, πριν μεταφέρουν τον τραυματισμένο άνδρα στην ακτή», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Στον σέρφερ χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες για σοβαρά τραύματα στο αριστερό πόδι του, όμως υπέκυψε επιτόπου», ανέφερε η αστυνομία.

SLS advise fatal shark bite at KINGSCLIFF, Tweed at 10:41 am on 7 Jun 2020. SLS has closed beach for 24 hours.

— SharkSmart (@NSWSharkSmart) June 7, 2020