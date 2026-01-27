Απόφαση για λίγους: Αρνήθηκε προσφορά εκατομμυρίων για να ζήσει σε ένα έρημο νησί

Ένας Βρετανός που απαρνήθηκε μια τεράστια προσφορά αποφάσισε να συνεχίσει την ζωή του σε ένα εγκαταλελειμμένο νησί στις Σεϋχέλλες.

Ένας Βρετανός πολίτης πήρε μια απόφαση ζωής που λίγοι θα υποστήριζαν, όταν μετέτρεψε ένα εγκαταλελειμμένο νησί του αρχιπελάγους των Σεϋχελλών, σε ένα ανακτημένο φυσικό περιβάλλον, στο οποίο ζουν ελεύθερα απειλούμενα είδη.

Πρόκειται για τον Μπρέντον Γκρίμσοου, ο οποίος αγόρασε τη νήσο Ιλ Μογιέν (Île Moyenne) το 1962 και απέρριψε οικονομικές προσφορές μεγάλης αξίας, προκειμένου να διατηρήσει την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής. Ο Άγγλος αγόρασε το ακατοίκητο νησί στις Σεϋχέλλες για 13.000 δολάρια, όταν ήταν περίπου 40 ετών και αφού παραιτήθηκε από τη δουλειά του ως συντάκτης εφημερίδας.

Για 40 χρόνια αφιερώθηκε στο νησί του

Για σχεδόν 40 χρόνια, ο Γκρίμσοου προώθησε μια διαδικασία οικολογικής αποκατάστασης που επικεντρώθηκε στην αναδάσωση με αυτόχθονα είδη, την αποκατάσταση της τοπικής πανίδας και την απόρριψη κάθε μοντέλου εντατικής τουριστικής εκμετάλλευσης. Συνεργάστηκε με τον Ρενέ Αντουάν Λαφορτούν, με τον οποίο ανέπτυξε μια μέθοδο διατήρησης βασισμένη στη χειρωνακτική εργασία.

Το νησί παρουσίαζε ένα υποβαθμισμένο τοπίο, με διαβρωμένα εδάφη και αραιή βλάστηση. Ο Γκρίμσοου είδε σε αυτό μια ευκαιρία ανάκαμψης του μέρους. Μαζί με τον Λαφορτούν άνοιξαν μονοπάτια και αναφύτευσαν χιλιάδες αυτόχθονα δέντρα. Φυτεύτηκαν περισσότερα από 16.000 δέντρα, γεγονός που βελτίωσε την ποιότητα του εδάφους, αύξησε την υγρασία και ευνόησε τη σταδιακή επιστροφή της πανίδας.

Το 2007, ο Λαφορτούν πέθανε και ο Γκριμσόου έμεινε ολομόναχος στο νησί. Ήταν 81 ετών. Προσέλκυσε 2.000 νέα είδη πτηνών στο νησί και εισήγαγε περισσότερες από εκατό γιγάντιες χελώνες, οι οποίες στον υπόλοιπο κόσμο (συμπεριλαμβανομένων των Σεϋχέλλων) βρίσκονταν ήδη στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Πριν από μερικά χρόνια, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας προσέφερε στον Γκριμσόου, το ποσό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για το νησί, αλλά εκείνος αρνήθηκε. «Δεν θέλω το νησί να γίνει αγαπημένο σημείο διακοπών για τους πλούσιους. Καλύτερα να είναι ένα εθνικό πάρκο που όλοι μπορούν να απολαύσουν».

Από την ερήμωση στο καταφύγιο

Η επαναφορά των ζώων πραγματοποιήθηκε χωρίς φράχτες ή περιφραγμένους χώρους. Ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα του έργου ήταν η άφιξη γιγάντιων χελωνών προερχόμενων από τις Σεϋχέλλες, ενός είδους που βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης. Άλλα είδη επέστρεψαν με φυσικό τρόπο, συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση της οικολογικής αλυσίδας χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Το νησί Ιλ Μογιέν έχει καθιερωθεί ως ένα ανοιχτό και ελεύθερο καταφύγιο. Ειδικοί στη διατήρηση του περιβάλλοντος αναφέρουν το εγχείρημα αυτό ως παράδειγμα οικολογικής αναγέννησης που επιτεύχθηκε χωρίς κρατική υποστήριξη ή εταιρική χρηματοδότηση, καθώς και ως απόδειξη ότι η αποκατάσταση των οικοτόπων και η μείωση της ανθρώπινης παρουσίας μπορούν να αποτελέσουν κλειδιά για την ανάκαμψη των οικοσυστημάτων.

