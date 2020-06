«Παρακαλώ επιστρέψτε το, σας έχουμε εντοπίσει»: Η Apple στέλνει μήνυμα σε όσους έκλεψαν iPhone στις ΗΠΑ (pics & vid)

Η Apple έκλεισε προσωρινά μερικά από τα καταστήματά της στις ΗΠΑ, μετά από μια σειρά επιθέσεων και λεηλασιών στην Ουάσινγκτον, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια, εν μέσω των διαμαρτυριών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Πολλά iPhone, ωστόσο -και όχι μόνο- πρόλαβαν και έκαναν φτερά...

Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία είναι προετοιμασμένη για τέτοια περιστατικά και φαίνεται ότι οι δράστες την πάτησαν!

Η Apple φαίνεται, σύμφωνα με το Forbes, πως έχει δημιουργήσει λογισμικό, το οποίο απενεργοποιεί τις συσκευές iPhone που έχουν κλαπεί. Αυτό, βέβαια, η εταιρεία δεν το παραδέχεται, τονίζοντας, όπως αναφέρει το BBC, ότι «δεν σχολιάζει θέματα ασφαλείας». Δεν είναι σαφές, επίσης, αν η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τη θέση των κλεμμένων συσκευών στις αστυνομικές δυνάμεις.

Εδώ και καιρό, πάντως, φημολογείται ότι οι συσκευές που εμφανίζονται στα καταστήματα της Apple έχουν εγκατεστημένο λογισμικό, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται εάν υπάρξουν κλοπές. Οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δε, το επιβεβαιώνουν!

Μια εικόνα συσκευής που δημοσιεύτηκε στο Twitter εμφανίζει το μήνυμα: «Επιστρέψτε στην Apple Walnut Street. Αυτή η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και παρακολουθείται. Οι τοπικές αρχές θα ειδοποιηθούν». Το κατάστημα στη Φιλαδέλφεια ήταν μεταξύ εκείνων που λεηλατήθηκαν.

Και ενώ οι πιθανότητες επιστροφής των συσκευών είναι ελάχιστες, η Apple διασφαλίζει έτσι ότι τα κλεμμένα iPhone δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε από τους ληστές! Οι αγορασμένες συσκευές δεν διαθέτουν τέτοιο λογισμικό, αλλά μπορούν να κλειδωθούν εξ αποστάσεως από την Apple εάν στη συνέχεια κλαπούν ή χαθούν.

Η εταιρεία, να σημειώσουμε, μόλις πρόσφατα άρχισε να ανοίγει ξανά τα καταστήματά της μετά τη χαλάρωση του lockdown σε όλη τη χώρα, αλλά μια σειρά επιδρομών στην Ουάσιγκτον, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια την ανάγκασε να βάλει «λουκέτο» ξανά.

Ο διευθύνων σύμβουλος Tim Cook είπε στους υπαλλήλους της Apple σε ένα σημείωμα ότι η δολοφονία του κ. Floyd, ενός μαύρου που σκοτώθηκε από έναν λευκό αστυνομικό, ήταν «κάτι ανόητο» και δεσμεύτηκε να κάνει δωρεές σε ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

