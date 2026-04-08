Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι... χταπόδι: Οι επιστήμονες έλυσαν έναν γρίφο δεκαετιών

Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι στην πραγματικότητα χταπόδι, αποκαλύπτουν νέες σαρώσεις σε ένα απολίθωμα 300 εκατομμυρίων ετών που είχε κερδίσει θέση και στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Ένα διάσημο απολίθωμα 300 εκατομμυρίων ετών που προηγουμένως θεωρούνταν το αρχαιότερο χταπόδι στον κόσμο, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζώο , σύμφωνα με νέες σαρώσεις. Το απολίθωμα Pohlsepia mazonensis βρέθηκε στο Ιλινόις των ΗΠΑ το 2000 και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως χταπόδι πριν από 25 χρόνια. Έκτοτε, έχει επαινεθεί ευρέως ως το παλαιότερο του είδους του που έχει βρεθεί ποτέ - μάλιστα έχει συμπεριληφθεί στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες .

Αλλά επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ χρησιμοποίησαν νέα τεχνολογία για να αποκαλύψουν προηγουμένως άγνωστα μικροσκοπικά δόντια στο απολίθωμα, αποδεικνύοντας ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό ζώο που σχετίζεται με έναν σύγχρονο Ναυτίλο - ένα ζώο με πολλά πλοκάμια και εξωτερικό κέλυφος.

