Η μεγαλύτερη σημαία της Αμερικής σκίστηκε στα δυο (pic)

Στα δυο σκίστηκε η μεγαλύτερη σημαία της Αμερικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ωστόσο κάποιοι το θεώρησαν κάτι σαν «κακό οιωνό».

Συγκεκριμένα η σημαία της «Ασφάλειας Οξύτητας» (Acuity Insurance) που ήταν έξω από τα κεντρικά γραφεία τους στο Sheboygan του Ουισκόνσιν, σκίστηκε από την ίδια τη μητέρα φύση το βράδυ της Τρίτης.

Ο κοντάρι σημαίας ήταν ύψος 100 πόδια ψηλότερο από το άγαλμα της ελευθερίας, ενώ η ίδια η σημαία ζύγιζε 154 κιλά.

Στη βάση της είναι ένα μνημείο για Αμερικανούς στρατιώτες που πέθαναν εν ενεργεία.

Ωστόσο μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή η σημαία σκίστηκε στα δυο.

Οι περισσότεροι είναι αρκετά σίγουροι πως πρόκειται για έναν οιωνό λόγω των γεγονότων στην χώρα, με τις αναταραχές μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

The largest free flying American flag in the country was ripped to shreds last night by severe thunderstorms...Mother Nature has joined the battle pic.twitter.com/PeC2E6oCz6

Οι χρήστες των social media μάλιστα σχολίασαν το γεγονός.

Sheboygan has “The Largest US Flag In The Nation” on a pole outside an insurance company or something-

tonight we had a massive thunderstorm roll through town and it ripped that Flag to shreds..

this feels eerie. mystical in a way. the US is torn apart, just like this Flag. pic.twitter.com/ZoKKTjqAEF

— room temperature butter (@smemzen) June 3, 2020