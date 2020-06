Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την περιοχή με τον πιο καθαρό αέρα στη Γη (pics & vid)

Αν ποτέ αποφασίσετε να φύγετε από την πόλη για το χωριό, προκειμένου να αρχίσετε να αναπνέετε καθαρό αέρα, να ξέρετε ότι υπάρχει και μια ακόμη καλύτερη επιλογή. Η ιδανική βασικά. Μόνο που πέφτει λίγο μακριά.

Οι επιστήμονες, όπως αναφέρει το CNN, πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει την περιοχή με τον πιο καθαρό αέρα στη Γη, μια περιοχή, δηλαδή, απαλλαγμένη 100% από τα βλαβερά σωματίδια που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, και βρίσκεται πάνω από τον Νότιο Ωκεανό, που περιβάλλει την Ανταρκτική!

Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Κολοράντο μελέτησαν τη σύνθεση της βιοαεροζόλης (σ.σ. όρος που χρησιμοποιείται για τα βιολογικής προέλευσης αερομεταφερόμενα μόρια και σωματίδια) του Νότιου Ωκεανού και ανακάλυψαν αυτή την ατμοσφαιρική περιοχή, η οποία φαίνεται πως είναι η μοναδική στον κόσμο ανεπηρέαστη -ακόμα- από τον άνθρωπο.

Isn't this a breath of fresh air!

Scientists aboard our RV Investigator believe they have identified the world's cleanest air, free from particles caused by human activity, located over the Southern Ocean.@ColoradoStateU @BOM_au #RVInvestigator https://t.co/MAOzoDDXal

— CSIRO (@CSIRO) June 3, 2020