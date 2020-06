Παρατήρηση του Τραμπ στη Μελάνια: Της είπε να χαμογελάσει μπροστά στις κάμερες (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ένας άνθρωπος με… τακτ και αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές.

Αυτό μάλλον δεν ισχύει μόνο όσον αφορά την συμπεριφορά του απέναντι π.χ. στους δημοσιογράφους αλλά ίσως και ως προς την σύζυγό του Μελάνια.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!

Άλλωστε στο παρελθόν δεν είναι λίγες οι φορές που έχει γραφτεί από αμερικανικά ΜΜΕ πως η σχέση τους δεν είναι και η ιδανική, ενώ όλοι θυμούνται την κίνηση της να μην θέλει να πιάσει το χέρι του προέδρου των ΗΠΑ.

Well this is embarassing https://t.co/XaPL1AbCm5 pic.twitter.com/mumhuQHDFz

— Haaretz.com (@haaretzcom) May 22, 2017