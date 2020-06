Άνδρας που είχε βγει για περίπατο σκοτώθηκε από αγελάδες (pic)

Φριχτό θάνατο βρήκε ένας 82χρονος στη Βρετανία.

Όπως αναφέρει το BBC, ο ηλικιωμένος άνδρας περπατούσε με τη σύζυγό του στον βρετανικό δρυμό του Γιορκσάιρ Ντέιλς, ενώ είχαν μαζί τους και τα δύο σκυλιά τους, γύρω στις 13:45 (τοπική ώρα), το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η παρουσία των σκυλιών, ωστόσο, φαίνεται πως ενόχλησε ένα κοπάδι αγελάδες, καθώς ανάμεσά τους υπήρχαν και πολλά μοσχαράκια. Οι αγελάδες εξαγριώθηκαν και επιτέθηκαν στο ζευγάρι!

Οι αρχές του δρυμού συστήνουν στους επισκέπτες να κρατούν τα σκυλιά τους με λουρί όταν περπατούν στην περιοχή και να αθλούνται με προσοχή κοντά στα κοπάδια, ειδικά στην περίοδο αναπαραγωγής.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε πως κλήθηκαν άμεσα άντρες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αλλά ο ηλικιωμένος πέθανε, δυστυχώς, επιτόπου, στο σημείο. Η 78χρονη σύζυγός του, δε, υπέστη μώλωπες στο πόδι, ενώ τραυματίστηκε και ένα από τα σκυλιά.

