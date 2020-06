Έκαναν επικίνδυνες βουτιές από ύψος 21 μέτρων: Τρία άτομα τραυματίστηκαν και έκλεισε η παραλία (vid)

Μια γεμάτη και πολυσύχναστη παραλία έκλεισε μετά από σοβαρούς τραυματισμούς τριών λουόμενων.

Συγκεκριμένα, τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο το Σάββατο 30 Μαΐου, καθώς υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς αφού έκαναν βουτιές από ύψος 21 μέτρων (70 πόδια) σε παραλία της Αγγλίας.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει ότι δεκάδες άνθρωποι κάθονταν κατά μήκος της παραλίας παρακολουθώντας όσους έκαναν τις βουτιές.

Ωστόσο, τα πράγματα γρήγορα εξελίχθηκαν άσχημα και χρειάστηκαν ακόμα και ελικόπτερα για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Poole επιβεβαίωσε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν υπενθυμίζοντάς τους πόσο επικίνδυνες είναι οι βουτιές από τόσο μεγάλα ύψη: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Σας παρακαλούμε να αποφύγετε την περιοχή για το υπόλοιπο της ημέρας. Όσοι είστε ήδη εκεί παρακαλούμε να απομακρυνθείτε».

The roads to #LulworthCove and #DurdleDoor REMAIN CLOSED today (Sunday 31 May). You will not be able to visit the beaches there and will be asked to turn around if you try and access the villages. We will review tomorrow, but for now please AVOID the area. pic.twitter.com/2IjsIx6ilE

— Dorset Council UK (@DorsetCouncilUK) May 31, 2020