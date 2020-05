Μπαρ απαγορεύει στους πελάτες να φορούν μάσκα (pic)

Ένα μπαρ στο Τέξας των ΗΠΑ επαναστατεί, απαγορεύοντας τη χρήση μάσκας τόσο στους πελάτες όσο και στο προσωπικό!

Ο Κέβιν Σμιθ, ιδιοκτήτης του μπαρ, ακολούθησε για 64 μέρες όλα τα μέτρα της κυβέρνησης. Απολύμανε την επιχείρησή του, έφτιαξε τη διάταξη τραπεζιών και καρεκλών και προετοιμάστηκε για την επαναλειτουργία του μαγαζιού του μετά την άρση των μέτρων.

Ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά να επιτρέψει τη χρήση μάσκας!

Μιλώντας στην ''Washington Post'', τόνισε πως δεν συμφωνεί με τον πανικό που προκαλείται για τη χρήση μάσκας και θεωρεί ότι ο φόβος δεν βοηθά.

«Εάν μας επιτρέπεται να λειτουργούμε μόνο με χωρητικότητα 25%, θέλω να είναι το 25% των ανθρώπων που δεν είναι πρόβατα», δήλωσε ο Smith. «Το να φοβάσαι όλη την ώρα δεν είναι καλό για την υγεία σου. Καταστέλλει το ανοσοποιητικό σου σύστημα».

Αντίστοιχη περίπτωση και βενζινάδικο στο Κεντάκι, όπου κανένας δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στο κατάστημα φορώντας μάσκα...

It's “a pushback against the wannabe snitch patrols," said Kevin Smith, co-owner of the Liberty Tree Tavern in Elgin, Texas. https://t.co/oP70NqpfKj

— threefifthofaperson (@3fifthofaperson) May 28, 2020