Εικόνες αποκάλυψης: Ακρίδες έχουν καταλάβει 5 πόλεις στην Ινδία (vids)

Τα χτυπήματα της... μοίρας στην Ινδία είναι μεγάλα και έρχονται το ένα μετά το άλλο. Δεν της έφταναν λοιπόν η πανδημία του κορονοϊού και ο σούπερ κυκλώνας που έπληξε πολλές περιοχές της, την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα καλείται να αντιμετωπίσει και εισβολή από ακρίδες...

Συνολικά 5 πόλεις της χώρας έχουν σχεδόν καταληφθεί από τα συγκεκριμένα ορθόπτερα, απειλώντας, όπως αναφέρει το RT, τα αποθέματα τροφών στην δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου.

Οι εικόνες που έρχονται μάλιστα από την Τζαϊμπούρ που από την Δευτέρα έχει γεμίσει ακρίδες, είναι τρομακτικές και παραπέμπουν σε ταινία αποκάλυψης.

Μηνύματα απόγνωσης στο Twitter

Οι κάτοικοι των περιοχών δείχνουν απεγνωσμένοι από τα χτυπήματα της μοίρας, γράφοντας στο Twitter: «Αυτό ήταν... Το 2020 είναι το τελευταίο έτος της ανθρωπότητας», ενώ το μήνυμα το συνόδευαν διάφορες videos από την πόλη.

Locust attack in Jaipur.....

That’s it, 2020 is the last year for humankind...!!! pic.twitter.com/E2Qd2afuY3 — Amit Sharma (@imeamits) May 26, 2020

Locust attack in Jaipur...

That's it, 2020 is the last year for humankind...!!! pic.twitter.com/JsQxRANsA6 — Ridhi (@Not_A_Sister) May 25, 2020

Η μεγαλύτερη επιδημία ακρίδων

Όπως αναφέρει ο Keith Cressman, ο οποίος είναι ανώτερος αξιωματικός πρόγνωσης ακρίδων στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, το φαινόμενο αυτό «είναι το μεγαλύτερο που έχει γίνει εδώ και 25 χρόνια σε Σομαλία και Εθιοπία, εδώ και 27 χρόνια στην Ινδία και εδώ και 70 χρόνια στην Κένυα».

Locusts cover a rooftop in Jaipur on Monday morning pic.twitter.com/xwFTMLX0db — Rakesh Goswami (@DrRakeshGoswami) May 25, 2020

Όπως ανέφερε οι ακρίδες είναι ικανές για αναπαραγωγή 20 φορές μέσα σε τρεις μήνες, ενώ μπορούν να καταναλώσουν το σωματικό τους βάρος σε τροφή, καθημερινά.

Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε: «Η θερινή αναπαραγωγή και στις δύο πλευρές των συνόρων της Ινδίας και του Πακιστάν, ήταν υψηλότερη από κανονικό λόγω των μουσώνων που κράτησαν ένα μήνα παραπάνω».

Τα μέτρα της Ινδίας

Οι αρχές στην Ινδία, ψάχνουν τρόπο για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό... Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει το ενδεχόμενο ελεγχόμενης πυρκαγιάς, αλλά και «αντεπίθεση» με ειδικά φάρμακα.

Ήδη πολλές drones παρακολουθούν την πορεία των ακρίδων.