Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας «έφαγε πόρτα» σε καφετέρια λόγω των μέτρων προστασίας (pics)

Εδώ κολλάει το «δεν πα να είσαι και ο πάπας»...

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Jacinda Ardern, «έφαγε πόρτα» στην καφετέρια Olive του Ουέλινγκτον, καθώς στο κατάστημα είχε συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός πελατών που ορίζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό και δεν γίνονταν δεκτοί περισσότεροι. Ακόμα και αν πρόκειται για την πρώτη κυρία της χώρας.

Το περιστατικό αποκάλυψε στο Twitter πελάτης του καταστήματος, όπως γράφει ο Guardian. Λίγη ώρα αργότερα, πάντως και αφού έφυγαν προφανώς κάποιοι, της επέτρεψαν την είσοδο.

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full.

— Joey (@reinvention) May 15, 2020