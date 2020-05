Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέλυσε τον επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας και τον προσωπικό του bodyguard (pics)

Πήρε... σκούπα ο Κιμ Γιονγκ Ουν!

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα, ο ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας απέλυσε τον επικεφαλής της προσωπικής του ασφάλειας, αλλά και τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας.

Ο Κιμ, ο οποίος εξαφανίστηκε στα μέσα Μαρτίου για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, με αποτέλεσμα να φουντώσουν οι φήμες ακόμη και ότι πέθανε, ξεκίνησε, σύμφωνα πάντα με τα ίδια ρεπορτάζ, να «ξεσκαρτάρει» το εσωτερικό της κυβέρνησής του, και οι δύο αποχωρήσεις φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος δικτάτορας έδιωξε τον σκληροπυρηνικό Jang Kil Song από αρχηγό του Γενικού Γραφείου Αναγνώρισης της Βόρειας Κορέας (RGB), το οποίο είναι η μυστική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας και επίσης απομάκρυνε από τα καθήκοντά του τον Yun Jong Rin, διοικητή της Ανώτατης Φρουράς -ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την προσωπική ασφάλεια του Κιμ από το 2010.

Ο λόγος;

Ακόμη άγνωστος, όπως αναφέρει η Korea Herald, ενδέχεται, όμως, ο Κιμ να επιδιώκει την παγίωση της εξουσίας του. Μια πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πέρυσι, το 80% των μελών του πολιτικού γραφείου του αντικαταστάθηκε και επίσης εννέα από τα 11 μέλη, ή το 82%, της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων άλλαξαν».

Όσο για τους αντικαταστάτες των Jang Kil Song και Yun Jong Rin, το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap τονίζει ότι επιβεβαιώθηκε από «σημαντικά πρόσωπα» εντός του καθεστώτος ότι ο υπολοχαγός Rim Kwang-il έχει γίνει ο νέος αρχηγός κατασκοπείας του Κιμ, ενώ ο Kwak Chang-sik έχει γίνει ο νέος διοικητής της Ανώτατης Φρουράς.

Ένα είναι σίγουρο μετά και τα παραπάνω: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζει και βασιλεύει -παρότι αγνοείται πάλι...

2/ High personnel turnover rate in all party/gov for the past year

The North Korean dictator is said to have ousted hardliner Jang Kil Song as head of North Korea's Reconnaissance General Bureau (RGB), as well as Yun Jong ...Read more: https://t.co/a20dsIORMS

— webnow (@webnowcompany) May 15, 2020