Εφαρμογή ιχνηλάτησης αποκάλυπτε τα παράνομα ζευγάρια (vid)

Νότια Κορέα είναι από τις χώρες που ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στην πανδημία του κορονοϊού, καθώς από το ξέσπασμά της μετράει μέχρι σήμερα 10.991 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 260 θανάτους.

Η αποτελεσματικότητα αυτή, οφείλεται κυρίως στην επιθετική στάση που κράτησε απέναντι στην Covid-19 με τα μαζικά τεστ που έκανε και την ιχνηλάτηση των επαφών.

Στο τελευταίο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εφαρμογή που δημιούργησε ένας 19χρονος και η οποία αποκτούσε πρόσβαση στο GPS του κινητού σου, στην τραπεζικές του κάρτες και γενικώς σε κάθε τί που μπορούσε να δώσει στίγμα για τις διαδρομές του.

Το ντοκιμαντέρ του Channel 4 «The Country That Beat The Virus: What Can Britain Learn» αφιερώθηκε αρκετή ώρα σε αυτή, αποκαλύπτοντας και την άλλη πλευρά της χρήσης της...

Όχι δηλαδή αυτή που βοήθησε στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά αυτή που αποκάλυψε πολλά από τα παράνομα ζευγάρια παντρεμένων στην χώρα.

Και αυτό γιατί στο μήνυμα που έστελνε ανέφερε πως αναλυτικά την διαδρομή και τα μέρη που είχε πάει όταν συνάντησε το κρούσμα. Κάτι που δεν ήταν πάντα ανώδυνο...Αρκετοί και αρκετές βρέθηκαν να έχουν πάει σε μέρη που δεν θα έπρεπε να είναι, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί η παράνομη σχέση τους.