Κάτω απ' τους κήπους Wakehurst στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργεί το μεγαλύτερο υπόγειο θησαυροφυλάκιο σπόρων στον κόσμο, σχεδιασμένο να αντέξει πλημμύρες, ακτινοβολία και πολλά άλλα.

Αν κανείς έπρεπε να μαντέψει πού βρίσκεται το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης», δύσκολα θα επέλεγε για τοποθεσία το Ηνωμένο Βασίλειο και σίγουρα ακόμη πιο δύσκολα το υπέδαφος ενός βοτανικού κήπου.

Κι όμως, κάτω απ' το Wakehurst, παράρτημα των Kew Gardens, βρίσκεται το Millenium Seed Bank, μια εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας χωρίς πρόσβαση στο υπόλοιπο κοινό.

Τι περιέχει το «θησαυροφυλάκιο ζωής» του Ηνωμένου Βασιλείου;

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καταφύγια παγκόσμιας καταστροφής, το Millennium Seed Bank δεν έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί ανθρώπους. Στο εσωτερικό του φυλάσσονται οι δομικοί λίθοι της φυτικής ζωής: σπόροι απ' όλο τον κόσμο, διατηρημένοι σε συνθήκες απόλυτου ελέγχου.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του BBC Noa Leach, που απέκτησε πρόσβαση στο χώρο (κάτι εντελώς σπάνιο), στο υπόγειο αυτό θησαυροφυλάκιο φυλάσσονται πάνω από 6,6 τόνοι σπόρων. Ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος, καθώς σε ορισμένα δείγματα υπάρχουν εκατομμύρια σπόροι.

Πολλοί απ' αυτούς ανήκουν σε φυτά που έχουν ήδη εξαφανιστεί απ' τη φύση, ενώ άλλοι προέρχονται από απειλούμενα οικοσυστήματα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης τέτοιων εγκαταστάσεων.

Σχεδιασμένο να αντέξει τα πάντα: Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό του

Οι σπόροι διατηρούνται σε θερμοκρασία -20 βαθμών Κελσίου και αν κάποιος παραμείνει στο εσωτερικό του θησαυροφυλακίου για πάνω από 10 λεπτά, ενεργοποιείται αυτόματα συναγερμός, όχι για την αποτροπή κλοπής, αλλά για να αποφευχθεί ο θάνατος από υποθερμία. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση ακόμη και για το ενδεχόμενο καρδιακής ανακοπής λόγω των ακραίων συνθηκών.

Η κατασκευή του Millenium Seed Bank είναι τέτοια ώστε να αντέχει πλημμύρες, ραδιενέργεια, ακόμη και απευθείας πρόσκρουση αεροσκάφους.

Επιπλέον, τα δοχεία των σπόρων δεν φέρουν ετικέτες, πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς πρόσβαση στο ψηφιακό σύστημα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι περιέχει τι.

Παρότι το θησαυροφυλάκιο είναι το μεγαλύτερο του είδους του, παγκοσμίως υπάρχουν περισσότερα από 1.700. Το πιο γνωστό είναι το Global Seed Vault στο Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, χτισμένο μέσα στον πάγο και με πάνω από ένα εκατομμύριο δείγματα σπόρων.