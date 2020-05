Ένας τύπος μπήκε σε σαντουιτσάδικο έχοντας ένα μπαζούκας στην πλάτη (vid)

Τρομακτικές εικόνες καταγράφηκαν σε ένα κατάστημα Subway στις ΗΠΑ, κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας για την παράταση του lockdown για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού...

Μία ομάδα με το όνομα Blue Igloo αποφάσισε να εκφράσει την αντίθεσή της στις οδηγίες «Μένουμε Σπίτι» στην Βόρεια Καρολίνα και βγήκε στον δρόμο αρματωμένοι λες και πήγαιναν σε πόλεμο.

Η ομάδα που περπάτησε στους δρόμους της πόλης είχε κάθε λογής όπλο στην κατοχή της, με αποτέλεσμα να καταγραφούν απίστευτες εικόνες.

Πιο χαρακτηριστική είναι αυτή που μετέφερε ο φωτογράφος Travis Long, με έναν τύπο να είναι στο ταμείο του καταστήματος έχοντας ένα μπαζούκας περασμένο στην πλάτη του, ενώ ένας άλλος έβγαζε σέλφι έξω από το κατάστημα με ένα μεγάλο πυροβόλο.

A group of about 11 mostly-armed demonstrators protesting the stay at home order marched around downtown Raleigh and ordered sandwiches at a Subway. #Covid_19 #ncpol #MealTeamSix pic.twitter.com/XA1BIU7JHH

— Travis Long (@vizjourno) May 9, 2020