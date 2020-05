Σαλιγκάρι με σιδερένιο κέλυφος ζει σε υποβρύχια ηφαίστεια (pics & vid)

Το μυστήριο του σαλιγκαριού με την «πανοπλία», που κατοικεί σε υποβρύχια ηφαίστεια, εκεί, μάλιστα, όπου οι επιστήμονες θεωρούν πως είναι «αδύνατες οι συνθήκες διαβίωσης», ξετυλίχτηκε από μετά την αποκωδικοποίηση του γονιδιώματός του για πρώτη φορά από το 1999, όταν και ανακαλύφθηκε.

Το σαλιγκάρι Chrysomallon squamiferum αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή πίεση, ισχυρή οξύτητα και χαμηλό οξυγόνο και είναι το μοναδικό ζωντανό πλάσμα στον κόσμο που είναι γνωστό ότι ενσωματώνει σίδηρο στον σκελετό του!

Η μελέτη του θα αποκαλύψει τα μυστικά τού πώς εξελίχθηκε η πρώιμη ζωή, όπως ελπίζουν οι επιστήμονες, ενώ ενδέχεται να «ξεκλειδώσει» τις «τεράστιες δυνατότητές» του για την ιατρική και άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, «τα επικαλυμμένα με σίδηρο κελύφη αυτών των σαλιγκαριών αντέχουν σε βαριά χτυπήματα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Μπορούν, λοιπόν, να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το πώς να φτιάξουμε μια πιο προστατευτική πανοπλία», λένε οι επιστήμονες που αποκωδικοποίησαν το DNA του Chrysomallon squamiferum.

The scaly-foot snail (Chrysomallon squamiferum) survives in underwater volcanic vents, enduring searing temperatures, high pressure, strong acidity and low oxygen https://t.co/fXcLxuUTpt

Αυτό το εκπληκτικό πλάσμα ζει βαθιά στον Ινδικό Ωκεανό, κοντά σε εξαιρετικά θερμούς υδροθερμικούς πίδακες και είναι κοινώς γνωστό ως φολιδωτό γαστρόποδο.

Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, όπως προείπαμε, το 1999 σε βάθος πάνω από δύο χιλιόμετρα στο κέντρο του Ινδικού Ωκεανού, βαθιά μέσα στην άμμο και κοντά στους ζεστούς πίδακες.

Το δυσμενές περιβάλλον του φαίνεται πως «ανάγκασε» το σαλιγκάρι να αναπτύξει έναν μοναδικό σκελετό, καθώς φέρει μια μαγνητική πανοπλία, η οποία προσελκύει το σίδερο, που κολλάει πάνω του με ευκολία και έτσι προστατεύεται σε αυτή την υποβρύχια «κόλαση».

Weird and wonderful sea creatures day 41 Scaly-foot Gastropod (Chrysomallon squamiferum) is the only animal on Earth known to use iron to create an exoskeleton.

