Κορονοϊός: Κοριτσάκι νικάει τον ιό και αποθεώνεται (vid)

Όλο αυτό το διάστημα που ο κορονοϊός έχει γίνει εφιάλτης όλου του πλανήτη δεν σταματάμε να μετράμε θύματα. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά του νομίσματος που έχει τους νικητές του ιού που ευτυχώς είναι και περισσότεροι. Ένας μεγάλος νικητής ήταν και ένα 7χρονο κοριτσάκι που κατάφερε να ξεπεράσει την Covid-19 στο Αμπού Ντάμπι και κατά την έξοδο της από το νοσοκομείο γιατροί και νοσοκόμοι την αποθέωσαν.

She persevered, she fought, & she overcame the Novel Coronavirus. This 7-year-old girl, the joyful moment she left the hospital in #AbuDhabi, was returning to her home, her games, & her world.#United_with_the_World #Covid19 @burjeelhospital @alkhaleej pic.twitter.com/gIP0ed4QJm

