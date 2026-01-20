Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

Σύμφωνα με την Κέρι Νίντχαμ, ο γιος της απήχθη από Ρομά και πουλήθηκε παράνομα για υιοθεσία.

Ο μικρός Μπεν Νίντχαμ εξαφανίστηκε από την Κω, στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών, ενώ έπαιζε στην αυλή των παππούδων του.

Τώρα, τριανταπέντε χρόνια μετά, η μητέρα του, Κέρι, αποκάλυψε τι πιστεύει ότι μπορεί να συνέβη στον γιο της, εκείνη την μοιραία ημέρα.

Παρά πολλές αναφορές θέασης του παιδιού ανά τα χρόνια, κανένα ίχνος του μικρού Μπεν δεν έχει βρεθεί, με την Βρετανική Αστυνομία να τον θεωρεί νεκρό από το 2017.

Σύμφωνα όμως με την Κέρι Νίντχαμ, η οποία είναι 53 ετών και τα τελευταία δύο χρόνια ζει στην Αττάλεια της Τουρκίας, ο γιος της απήχθη από Ρομά και πουλήθηκε παράνομα για υιοθεσία.

