Απίστευτες εικόνες: Εισβολή οπλισμένων στο καπιτώλιο του Μίσιγκαν για τον τερματισμό του lockdown (pics)

Οι ένοπλοι μπήκαν στο Καπιτώλιο καθώς διαφωνούν με τα μέτρα περιορισμού κατά του κορονοϊού, κάτι που ισχύει και για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Η είσοδος ήταν νόμιμη, όπως και η οπλοκατοχή, αφού είναι νόμιμη η οπλοφορία μέσα στο Καπιτώλιο του Μίσιγκαν!.. Οι "εισβολείς- διαδηλωτές" είχαν τα τουφέκια τους στον ώμο και μαύρα μαντίλια στα πρόσωπά τους.

Η γερουσιαστής Ντέινα Ποουλχάνκι έκανε ποστάρισμα στο twitter γράφοντας: «Ακριβώς από πάνω μου, άνδρες με τουφέκια φωνάζουν προς εμάς» και είχε φωτογραφία που ο ένας από τους εικονιζόμενους είχε ένα τουφέκι στην πλάτη του.«Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου που έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα τα φόρεσαν», σχολίασε επίσης.

«Αφήστε μας να μπούμε», φώναζαν θέλοντας να περάσουν στην αίθουσα όπου γινόταν η ψηφοφορία. Αστυνομικοί με μάσκες στα πρόσωπα, στάθηκαν μπροστά τους ακίνητοι για να μην περάσουν.

Έξω από το Καπιτώλιο, διαδηλωτές κράταγαν ένα πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν σύνθημα εναντίον του περιορισμού, έχοντας μετατρέψει την κυβερνήτη του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σε Αδόλφο Χίτλερ.

Protests in Lansing #Michigan starting to bear resemblance with militia parades in Middle East.

This guy brought his assault rifle to protest the 6 ft social distance guideline for #Covid19...pic.twitter.com/esRBqwTkEN

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 30, 2020