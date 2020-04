Έτσι θα είναι οι πτήσεις μας μετά τον κορονοϊό (vid)

Η πρώτη αεροπορική εταιρία στον κόσμο που δίνει τεστ για τον κορονοϊό στο επιβατικό της κοινό, γίνεται η Emirates, κάτι που έκανε ήδη πριν την πτήση της στην Τυνησία στις 15 Απριλίου.

Μετά το πέρας του Covid-19, το ζήτημα της υγείας των ταξιδιωτών στα αεροπλάνα θα είναι σημαντικό και για τους μεταφορείς, αλλά και για τις χώρες που ταξιδεύουν.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται:

Τα περιοδικά και τα υπόλοιπα έντυπα ανάγνωσης δεν θα είναι προσωρινά διαθέσημα, ενώ μόνο φορητός υπολογιστής, τσάντα, χαρτοφύλακας ή παιδικά είδη θα μπορούν να έχουν μαζί τους στη καμπίνα του αεροσκάφους.

From personal protective equipment (PPE) for cabin crew and airport teams to modified inflight services, we have stepped up safety measures for customers and employees at the airport and on board.#FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/BNMUXp2vKO pic.twitter.com/UX4mFgQTOW

— Emirates Airline (@emirates) April 21, 2020