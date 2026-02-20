Συντριβή Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τους δασμούς των ΗΠΑ!

Με ψήφους 6-3 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, παγκοσμίως. Στο επίκεντρο τα 134 δισ. δολάρια που εισπράχθηκαν και οι επιπτώσεις στην οικονομία.

Σε μια απόφαση με ισχυρό πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε με πλειοψηφία 6-3 ότι οι παγκόσμιοι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν στηρίζονταν στην ομοσπονδιακή νομοθεσία. Η ετυμηγορία συνιστά σημαντική θεσμική ήττα για τον Λευκό Οίκο, αγγίζοντας τον πυρήνα της εμπορικής στρατηγικής της δεύτερης θητείας του προέδρου.

Η πλειοψηφία, με απόφαση που συνέταξε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, έκρινε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) του 1977 δεν παρέχει στον πρόεδρο την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς σαρωτικούς και απεριόριστους δασμούς. Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό, όταν το Κογκρέσο εκχωρεί αρμοδιότητες για την επιβολή δασμών, το πράττει με σαφείς όρους και περιορισμούς - όχι με αόριστη εξουσιοδότηση.

Στη μειοψηφία βρέθηκαν οι δικαστές Κλάρενς Τόμας, Σάμιουελ Αλίτο και Μπρετ Κάβανο, με τον τελευταίο να επισημαίνει ότι η απόφαση δεν ξεκαθαρίζει τι θα συμβεί με τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν ήδη εισπραχθεί.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, έως τα μέσα Δεκεμβρίου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 134 δισ. δολάρια από περισσότερους από 301.000 εισαγωγείς. Το εάν και πώς θα επιστραφούν τα ποσά αυτά αναμένεται να κριθεί σε κατώτερα δικαστήρια, με τη διαδικασία να χαρακτηρίζεται ήδη «εξαιρετικά σύνθετη».

Η υπόθεση θεωρείται η σημαντικότερη οικονομική διαμάχη των τελευταίων ετών, καθώς αμφισβήτησε τη νομιμότητα των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών που έφτασαν έως και το 145% για την Κίνα το 2025 και έως 50% για άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Πηγές που επικαλείται το CNN αναφέρουν ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή», διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει εναλλακτικό σχέδιο. Η απόφαση, πάντως, επαναφέρει στο προσκήνιο το όριο μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και Κογκρέσου, ιδίως σε ζητήματα που επηρεάζουν βαθιά την οικονομία και το διεθνές εμπόριο.

