Πρόστιμο 120 ευρώ για βρώμικες πινακίδες κυκλοφορίας: Ποια ευρωπαϊκή χώρα το επιβάλλει

Πρόστιμο έως 120 ευρώ επιβάλλεται στη Ρουμανία σε οδηγούς με βρώμικες πινακίδες κυκλοφορίας. Τι αναφέρει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και τι καλούνται να προσέχουν οι οδηγοί.

Αν νομίζετε ότι λίγη λάσπη στην πινακίδα κυκλοφορίας δεν έχει σημασία, η Ρουμανία έχει διαφορετική άποψη. Η τοπική νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 607,5 λέι (περίπου 120 ευρώ) για οδηγούς των οποίων οι πινακίδες δεν είναι ευανάγνωστες λόγω χώματος, λάσπης, χιονιού, πάγου κτλ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό εφαρμογής του ρουμανικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οδηγοί υποχρεούνται να διατηρούν καθαρά όχι μόνο τα παρμπρίζ και τα παράθυρα του οχήματος, αλλά και τις πινακίδες κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε ρυμουλκούμενα. Η παράβαση κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι και συνοδεύεται από κυρώσεις που κυμαίνονται από 405 λέι (περίπου 80 ευρώ) έως 607,5 λέι (περίπου 120 ευρώ).

Η αυστηρότητα του μέτρου δεν είναι τυχαία. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η ευανάγνωστη πινακίδα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ταυτοποίηση των οχημάτων στους δημόσιους δρόμους, στοιχείο κρίσιμο για την οδική ασφάλεια και την επιβολή του νόμου. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή παραβάσεων, η καθαρή πινακίδα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν στους οδηγούς να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση των πινακίδων και των φώτων τους, ιδίως μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Το κόστος ενός απλού καθαρισμού είναι αμελητέο μπροστά στο ενδεχόμενο προστίμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρουμανία δεν αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Πολλές χώρες απαιτούν οι πινακίδες κυκλοφορίας να είναι καθαρές και πλήρως ορατές, επιβάλλοντας κυρώσεις σε αντίθετη περίπτωση.

