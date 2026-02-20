Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ προαναγγέλλει καθολικό δασμό 10% σε όλο τον κόσμο!

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που μπλόκαρε τους προηγούμενους δασμούς του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει καθολικό δασμό 10% και διαβεβαιώνει ότι όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας θα παραμείνουν σε ισχύ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βγήκε σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που έκρινε παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς του, ανακοινώνοντας σχέδιο για καθολικό δασμό 10% σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι βαθιά απογοητευτική. Και ντρέπομαι για ορισμένα μέλη που δεν έχουν το θάρρος να κάνουν το σωστό για τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ επαίνεσε τους δικαστές Κλάρενς Τόμας, Σάμιουελ Αλίτο και Μπρετ Κάβανο, που διαφώνησαν με την πλειοψηφία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ξένες χώρες πανηγυρίζουν για την απόφαση, αλλά ότι αυτό δεν θα διαρκέσει, προσθέτοντας ότι οι δασμοί του έχουν ήδη μειώσει κατά 30% την εισροή φαιντανύλης στη χώρα και συνέβαλαν στην «τερμάτιση πέντε πολέμων».

"Effective immediately, all National Security TARIFFS, Section 232 and existing Section 301 TARIFFS, remain in place, and in full force and effect. Today I will sign an Order to impose a 10% GLOBAL TARIFF, under Section 122, over and above our normal TARIFFS already being… pic.twitter.com/B3bv5f5KW1 February 20, 2026

Σε μια κίνηση που δείχνει αποφασιστικότητα να διατηρήσει την εμπορική του πολιτική, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «άλλες εναλλακτικές λύσεις» για να αντικαταστήσει τους δασμούς που ακυρώθηκαν. Συγκεκριμένα, προανήγγειλε τη θέσπιση ενός καθολικού δασμού 10% με βάση το άρθρο 122, προσθέτοντας ότι όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας βάσει του άρθρου 232 και οι υφιστάμενοι δασμοί του άρθρου 301 θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα ξεκινήσουν νέες έρευνες βάσει του άρθρου 301 για την προστασία των ΗΠΑ από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές θα οδηγήσουν σε εισπράξεις «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων» και θα ενισχύσουν τη χώρα οικονομικά.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται σε συνέχεια της απόφασης-σοκ του Ανώτατου Δικαστηρίου, που είχε μπλοκάρει τους προηγούμενους μονομερείς δασμούς του, και υπογραμμίζει την πρόθεσή του να διατηρήσει σκληρή εμπορική στάση απέναντι σε ξένες χώρες.

