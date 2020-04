Σάλος με την ατάκα του Πάπα ότι «το ουίσκι είναι ο πραγματικός αγιασμός» (pic)

Η αλήθεια είναι ότι από το Βατικανό επέμεναν να κοπεί η επίμαχη σκηνή, όπως και έγινε, γιατί κάτι ήξεραν...

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, την περασμένη Κυριακή προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας, με τον σκηνοθέτη Τόνι Κίρνι, της εταιρείας παραγωγής Solus, να ακολουθεί τον Πάπα επί 18 μήνες, το 2018 και 2019.

Υπάρχει, λοιπόν, μια στιγμή, όπου «συλλαμβάνει» τον Φραγκίσκο να κρατάει ένα μπουκάλι ουίσκι και να λέει, αστειευόμενος φυσικά, πως «αυτός είναι ο πραγματικός αγιασμός»!

Παρότι, λοιπόν, η σκηνή κόπηκε από το ντοκιμαντέρ, το βιντεοσκοπημένο υλικό διέρρευσε...

Pope jokes whisky is 'the real holy water' in video censored by the Vatican https://t.co/N4k8AH5MB3 6 #whiskey pic.twitter.com/z1COOiG4KY

— The Whisk(e)y Chap (@whiskeychap) April 16, 2020