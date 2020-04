Συναγερμός στο Τσέρνομπιλ: Ένα χιλιόμετρο η πυρκαγιά (vids)

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι συνεχίζει να δίνει μάχη με τις φλόγες, αλλά διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα βίντεο που αναρτήθηκε από Ουκρανό ξεναγό δείχνει τις φλόγες να είναι σε κοντινή απόσταση από το κέλυφος που έχει τοποθετηθεί πάνω στον αντιδραστήρα 4 που εξερράγη στο χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία.

Ο Γιαροσλάβ Γιεμελιανένκο στην ανάρτησή του στο Facebook χαρακτηρίζει την κατάσταση κρίσιμη. Όπως αναφέρει «η πυρκαγιά επεκτείνεται ταχέως και είχε φτάσει στην εγκαταλελειμμένη πόλη Πρίπιατ, δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρίσκεται το «πιο ενεργό ραδιενεργό απόβλητο ολόκληρης της ζώνης του Τσερνόμπιλ».

Wildfires are tearing through Chernobyl’s exclusion zone because 2020 seems intent on finding unique ways to express its hatred of us.

Βίντεο που κινηματογράφησε το Reuters έδειχνε σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και δέντρα τυλιγμένα στις φλόγες, με πυροσβέστες σε ελικόπτερα να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας στην ζώνη αποκλεισμού δεν είχαν αλλάξει και εκείνα στο κοντινό Κίεβο «δεν ξεπερνούσαν τα φυσικά επίπεδα συγκεντρώσεων».

Η Greenpeace Russia τόνισε ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που πιστεύουν οι ουκρανικές αρχές και πως οι πυρκαγιές καλύπτουν μια περιοχή χίλιες φορές μεγαλύτερη από αυτή που εκείνοι υποστηρίζουν.

Στις 4 Απριλίου οι ουκρανικές αρχές τόνιζαν πως η πυρκαγιά έκαιγε μια περιοχή 20 εκταρίων, αλλά η Greenpeace επισήμανε πως δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως η πυρκαγιά κάλυπτε εκείνη τη στιγμή μια περιοχή περίπου 12.000 εκταρίων.

«Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες, η περιοχή της μεγαλύτερης πυρκαγιάς έχει φτάσει τα 34.400 εκτάρια», ανέφερε η ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, προσθέτοντας ότι μια δεύτερη πυρκαγιά, που εκτείνεται σε 12.600 εκτάρια, βρισκόταν μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από το ανενεργό εργοστάσιο.

Zoomed in imagery of the main aspect of the above image shows the fires themselves visible through the thick smoke. pic.twitter.com/EAZC3B24oX

— Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) April 13, 2020