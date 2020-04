Ντύνονται φαντάσματα και περιφέρονται μέσα στη νύχτα για να τρομάζει ο κόσμος και να μένει σπίτι (pics & vid)

Έναν πρωτότυπο -και μάλλον λειτουργικό- τρόπο, προκειμένου να... παλουκώνεται στα σπίτια του ο κόσμος και να μη σπάει την καραντίνα, βρήκαν κάποιοι σε χωριά της Μαλαισίας και της Ινδονησίας.

Σε χωριό της δεύτερης, ονόματι Κεπούχ, φαντάσματα κυκλοφορούν στους δρόμους τις νύχτες, προκειμένου να τρομάζουν οι άνθρωποι και να μη βγαίνουν!

Εθελοντές, συγκεκριμένα, φορούν σεντόνια και μεταμφιέζονται σε ποκόνγκ, όπως λέγονται τα εν λόγω φαντάσματα, που στην ινδονησιακή παράδοση και γενικά στην παράδοση της νοτιοανατολικής Ασίας, αντιπροσωπεύουν τις παγιδευμένες ψυχές των νεκρών.

Αυτά τα «φαντάσματα», λοιπόν, περιπολούν στους δρόμους, ελπίζοντας ότι η δεισιδαιμονία των ηλικιωμένων θα τους κρατήσει σπίτι, μακριά από τον κορονοϊό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και να μην πιστεύεις στα φαντάσματα, σε πιάνει ένα ρίγος βλέποντας αυτούς τους τύπους να στέκονται ακίνητοι μέσα στη νύχτα και να σε κοιτάζουν...

A village in Indonesia has reportedly taken to using volunteers dressed as ghosts to try to scare people into social distancing over the coronavirus #pocong https://t.co/p6kMWqRrIL

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Και τα ποκόνγκ είναι τρομακτικά», λέει η επικεφαλής της ομάδας των νέων του χωριού, που συντονίζει -μαζί, μάλιστα, με την αστυνομία- την ασυνήθιστη πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

#Pocongs, #ghost wrapped in white shroud and with a powdered face, were found wandering a village in Java island for the past few days and scaring people unprecedentedly. Now they are afraid to venture out and obeying the #lockdown #Indonesia #COVID2019 https://t.co/b1Fl5xi77s

— Stage3 News (@stage3newsin) April 13, 2020