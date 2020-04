Κορονοϊός: Ντόπιος την... είπε στον Γκόρντον Ράμσεϊ γιατί πήγε στο εξοχικό του

Το φαινόμενο των ντόπιων που την... λένε στους πολίτες των αστικών κέντρων και πηγαίνουν στην επαρχία για να γλιτώσουν από τον κορονοϊό ή να ξεσκάσουν λίγο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ισχύει παντού με τον Γκόρντον Ράμσεϊ να τα ακούει για τα καλά.

Ο πασίγνωστος σεφ έχει πάει με την οικογένειά του στο εξοχικό που διαθέτει στην Κορνουάλη και την ώρα που πήγε να ψωνίσει με το πανάκριβο τζιπ του, δεν πάρκαρε όπως θα έπρεπε. Αμέσως ένας ντόπιος άρχισε να του την λέει, όχι τόσο για το παρκάρισμα, αλλά κυρίως γιατί έφυγε από το Λονδίνο και πήγε στο εξοχικό του. Μάλιστα όπως γράφει και η Sun από την πρώτη μέρα που πήγε στην Κορνουάλη ο Ράμσεϊ έχει δεχθεί επικρίσεις από τους ντόπιους.

Στην Αγγλία είναι συχνό το φαινόμενο των κατοίκων επαρχιακών πόλεων που φοβούνται όσους έρχονται από τα κέντρα, λέγοντας πως μεταφέρουν έτσι τον κορονοϊό και ο Ράμσεϊ δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έτσι την άκουσε και αυτός όπως και τόσοι άλλοι.

Gordon Ramsay caught in a fight over parked Land Rover as he's slammed for isolating in £4 million home https://t.co/lyJenAhf3t

— The US Sun (@TheSunUS) April 13, 2020