Κορονοϊός: Αστυνομικοί στην Ινδία τραγουδούν στους πολίτες (vid)

Η αλήθεια είναι πως από την στιγμή που όλος ο πλανήτης είναι σε καραντίνα λόγω κορονοϊού, πολλές φορές έχουμε δει αστυνομικούς να είναι τραγουδάνε στους δρόμους θέλοντας με αυτό τον τρόπο να εμψυχώσουν τους πολίτες που κάθονται στα σπίτια τους.

Κάθε φορά ωστόσο είναι το ίδιο ωραία με την προηγούμενη και αξίζει να ασχοληθείς μαζί της. Όπως με την κίνηση των Ινδών αστυνομικών που στην πόλη Νάγκαλαντ βγήκαν στους δρόμους, τραγούδησαν με τον κόσμο να τους χειροκροτά από τα μπαλκόνια.

Police on the streets of the Indian state of Nagaland sang hymns as residents remained under lockdown because of the #coronavirus.

April 12, 2020