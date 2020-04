Παρουσιάστρια του BBC τα λέει έξω από τα δόντια: «Όχι, δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον κορονοϊό» (vids)

Σε δραματικό τόνο, με αυστηρό ύφος και κάνοντας λόγο για «ξύλινη και παραπλανητική γλώσσα από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε ό,τι έχει να κάνει με τη νόσο Covid-19», η Μάιτλις τονίζει αρχικά: «Δεν επιβιώνεις από την ασθένεια μέσω της αντοχής και της δύναμης του χαρακτήρα σου, ό,τι και αν λένε οι συνεργάτες του πρωθυπουργού».

Ο Μπόρις Τζόνσον, θυμίζουμε, βρίσκεται στην εντατική για τέταρτη μέρα, καθώς έχει νοσήσει από τον ιό, με την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο, να καλυτερεύει.

Νωρίτερα, αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών, Ντομινίκ Ράαμπ, είχε περιγράψει τον Τζόνσον ως «μαχητή», ο οποίος «θα βγει νικητής από όλο αυτό».

Η Maitlis, λοιπόν, με αφορμή και την ατάκα του υπουργού, σχολίασε τα περί... ισότητας, που ακούγονται από στελέχη -και- της βρετανικής κυβέρνησης. Ότι, δηλαδή, φτωχοί και πλούσιοι είναι ίσοι απέναντι στον ιό και υποφέρουν το ίδιο από αυτόν...

«Μας λένε ότι ο κορονοϊός είναι ο μεγάλος ισορροπιστής μεταξύ φτωχών και πλούσιων. Δεν είναι. Είναι πολύ πιο δύσκολο αν είσαι φτωχός. Πρόκειται για έναν μύθο που χρειάζεται ξεκαθάρισμα», σχολίασε η 49χρονη.

Και συνεχίζει: «Αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τώρα, οι οδηγοί λεωφορείων, οι υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ, το προσωπικό των νοσοκομείων, είναι οι πιο χαμηλόμισθοι από το εργατικό δυναμικό μας. Παράλληλα, είναι εκείνοι που είναι και πιο πιθανό να αρρωστήσουν, επειδή ακριβώς είναι περισσότερο εκτεθειμένοι.

Για όσους, επίσης, ζουν σε μικρά διαμερίσματα, το lockdown θα είναι πιο δύσκολο. Όσοι, δε, κάνουν χειρωνακτικές εργασίες, δεν μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι. Πρόκειται για ένα ζήτημα υγείας με τεράστιες συνέπειες για την κοινωνική πρόνοια και ένα ζήτημα ευημερίας με τεράστιες συνέπειες για τη δημόσια υγεία».

Τα λόγια της, όπως είναι λογικό, άγγιξαν πολλούς, με εκατοντάδες Βρετανούς να επαινούν στα social media τη δημοσιογράφο για την ειλικρινή στάση της και εκτίμηση της κατάστασης.

Στο τέλος της εκπομπής της, μάλιστα, η Μάιτλις αφιέρωσε μερικά συγκλονιστικά λόγια και ένα συγκινητικό βίντεο σε ανθρώπους που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή, νικημένοι από την Covid-19: «Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στην αντιμετώπιση γραφημάτων, αριθμών, στατιστικών, στόχων, καμπυλών είναι η τάση να ξεχνάμε τα ονόματα και τις ζωές πίσω από τον αυξανόμενο αριθμό των θανάτων.

Απόψε, θέλουμε να θυμηθούμε κάποιους από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους. Δεν ήταν στρατιώτες, δεν ακολούθησαν μια καριέρα στην οποία υποσχέθηκαν να δώσουν τη ζωή τους, δεν θα θεωρούσαν τους εαυτούς ήρωες, αλλά απλούς πολίτες που έκαναν το έργο τους σε μια εποχή που απαιτούσε τεράστιο θάρρος και καλοσύνη».

