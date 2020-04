Ένα ζευγάρι έζησε μια ιστορία ακριβώς όπως στην ταινία «Κάθε φορά πρώτη φορά» (50 First Dates) με τον Adam Sandler and Drew Barrymore.

Η Sophie Clayton, 26 ετών, υπέστη μια ρινορραγία το Νοέμβριο του 2019, η οποία προκάλεσε μια σπάνια διαταραχή, στον εγκέφαλο και το νευρικό της σύστημα.

Μέσα σε λίγα λεπτά η κοπέλα είχε ξεχάσει τα πάντα και αμέσως η οικογένειά της την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Δεν θυμόταν στην κυριολεξία ούτε το όνομά της, αλλά ούτε και τον σύντροφό της, τον 26χρονο Jonathan Wilson, με τον οποίο είχε σχέση περισσότερο από δυο χρόνια.

Έτσι, όπως και στην ταινία, θέλησε να την κάνει να θυμηθεί ξανά την σχέση τους και να τον ερωτευτεί από την αρχή.

Ο Besotted Jonathan έφτιαξε φωτογραφικά άλμπουμ με ευτυχισμένες στιγμές της σχέσης τους, ενώ ξεκίνησε να βγαίνει ραντεβού μαζί της από την αρχή ξεκινώντας από τα μέρη που είχαν βγει τις πρώτες φορές.

Η Sophie άρχισε σιγά σιγά να θυμάται κάποια πράγματα και μάλιστα είχε ξεκινήσει να ερωτεύεται τον Jonathan ξανά και είπε: «Οι φίλοι μου έχουν πει ότι η σχέση μας είναι ακριβώς όπως η ταινία και μπορώ να δω σίγουρα την ομοιότητα! Όταν όλα συνέβησαν, ένιωσα σοκαρισμένη, μπερδεμένη και λυπημένη, γνωρίζοντας ότι είχα ξεχάσει τα πάντα και ειδικά επειδή δεν ήξερα γιατί. Αισθάνομαι τόσο αναστατωμένη που δεν θυμάμαι τα 26 χρόνια της ζωής μου που με έκαναν αυτή που είμαι, αλλά ανυπομονώ να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις με όσους αγαπώ»

Παράλληλα συμπλήρωσε: «Ερωτεύομαι τον Jonathan ξανά και είναι τόσο όμορφο. Παρά το γεγονός ότι είμαι λυπημένη που έχω ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει πριν, είναι πολύ ξεχωριστό να βλέπω τα πάντα για πρώτη φορά με τον Jonathan. Με πήγε να δω την παραλία για πρώτη φορά - ήταν καταπληκτικό», τόνισε.

Ο Jonathan είπε: «Ένιωσα κατεστραμμένος όταν έμαθα τι συνέβη με τη Sophie. Η αδυναμία μου να την βοηθήσω ήταν φρικτή. Ήμουν πολύ νευρικός και ανήσυχος όταν οδηγούσα για το νοσοκομείο για να την δω για πρώτη φορά. Η χειρότερη στιγμή ήταν όταν η Julie, η μητέρα της, με παρουσίασε στην Sophie λέγοντας ότι ήμουν φίλος της. Έχουμε μοιραστεί κάποιες εκπληκτικές στιγμές με την Σόφη και χάνοντας τη μνήμη της, σημαίνει ότι έχει ξεχάσει εντελώς τα πάντα που έχουμε κάνει. Όμως είμαι ευγνώμων που την έχω και εξακολουθεί να έχει την προσωπικότητά της και το χαμόγελό της».

