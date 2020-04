Κορονοϊός: Η επικεφαλής της ιατρικής επιτροπής παραιτείται γιατί έσπασε την καραντίνα! (pic)

Συγκεκριμένα, η επικεφαλής της ιατρικής επιτροπής της Σκωτίας δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» και έτσι παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της «με βαριά καρδιά».

Η απόφασή της μάλιστα πάρθηκε ύστερα από συνεννόηση με την πρωθυπουργό Nicola Surgeon και πως η δικαιολογημένη κριτική που της ασκείται θα της αποσπούσε την προσοχή από την δουλειά της πάνω στην καταπολέμηση του ιού.

Η Δρ Catherine Calderwood ήταν από εκείνους που ηγούνταν στην καμπάνια «μένουμε σπίτι». Την ίδια ώρα όμως διέρρεαν φωτογραφίες από οικογενειακό της ταξίδι στην Earlsferry, από την The Scottish Sun.

