Κορονοϊός: «Τίγρης στον ζωολογικό κήπο του Μπρονξ θετική στον Covid-19» (pic)

Τίγρης στο ζωολογικό κήπο του Μπρονξ βρέθηκε θετική στον Covid-19. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, άλλα έξι λιοντάρια και τίγρεις έδειξαν να έχουν συμπτώματα του ιού.

Πιστεύεται ότι τους μεταδόθηκε ο κορονοϊός από υπάλληλο του ζωολογικού κήπου, ενώ όλα τα ζώα είναι καλά στην υγεία τους.

«Κάναμε το τεστ στην τίγρη από υπερβολικό ενδιαφέρον» επιχειρώντας να «συμβάλουμε στη συνεχή κατανόηση του νέου κοροναϊού», δήλωσε ο Δρ Paul Calle, επικεφαλής κτηνίατρος του ζωολογικού κήπου.

Ο Ζωολογικός κήπος έχει κλείσει για το κοινό από τις 16/3 και τώρα τα λιοντάρια κι οι τίγρεις είναι σε φάση ανάρρωσης.

Πάντως, αυτό το γεγονός θέτει νέα ερωτηματικά για το αν τελικά ο ιός μεταδίδεται και από ζώα σε άνθρωπο. Πάντως, σύμφωνα με τους επιστήμονες μέχρι και να γίνει γνωστό αυτό το συμβάν δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος - τουλάχιστον όσον αφορά στα ζώα συντροφιάς (σ.σ. σκυλιά, γάτες).

BREAKING: A tiger at the Bronx Zoo has tested positive for Covid-19. 6 other tigers and lions at the zoo are also showing symptoms. Believed to have been infected by an asymptomatic zoo worker. All doing well. To my knowledge, this is the first animal to test positive in the U.S.

