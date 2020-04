Κορονοϊός: Αποθέωση για 94χρονη που νίκησε τον Covid-19 (vid)

Η αλήθεια είναι πως ο κορονοϊός είναι ένας ιός που ειδικά στις μεγάλες ηλικίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Ωστόσο υπάρχουν και άνθρωποι που αν και στην τρίτη ηλικία έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον Covid-19. Μία από τις νικήτριες είναι και η Μαρία, μια 94χρονη Ισπανίδα που βγαίνοντας από νοσοκομείο της Βαρκελώνης αποθεώθηκε από γιατρούς και νοσοκόμους.

Medical staff at a Catalan hospital gave 94-year-old patient Maria a guard of honour after she recovered from coronavirus

