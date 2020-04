Η Γη σταμάτησε να κουνιέται λόγω της καραντίνας που έχει μπει ο πλανήτης (pic)

Πολύ πιο ήσυχη είναι αυτή την περίοδο η Γη. Κυριολεκτικά.

Το lockdown λόγω κορονοϊού, που έχει τεθεί σε ισχύ σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει μειώσει τον θόρυβο του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει έρευνα από το Βασιλικό Παρατηρητήριο του Βελγίου, καταγράφεται μια μεγάλη μείωση του σεισμικού θορύβου -των κραδασμών, δηλαδή, στον φλοιό της Γης.

Και αυτό έχει να κάνει, φυσικά, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι μένουν σπίτι, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις, προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση του ιού.

Στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, ο θόρυβος μειώθηκε κατά 33%.

Update for Brussels (Station BE.UCCS): The background level remains low and stable (~-33%). We've added more time to the plot so last weeks are more in context. #StayHomeBelgium #StayAtHome #StayHome @CrisiscenterBE pic.twitter.com/bRSPeuxNcG

— Seismologie.be (@Seismologie_be) March 27, 2020