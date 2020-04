«Έζησα μια καλή ζωή»: 90χρονη ασθενής με κορονοϊό αρνήθηκε αναπνευστήρα για να δοθεί σε νεότερο (pic)

Η κατάρρευση των συστημάτων υγείας σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου λόγω της εφιαλτικής κατάστασης με τον κορονοϊό έχει «γεννήσει», δυστυχώς, μερικές από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες.

Υπάρχουν στιγμές, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μέρες πια, που γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Σε ποιον θα δώσουν αναπνευστήρα και σε ποιον όχι. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ομολογούν και οι ίδιοι άλλωστε, ακολουθείται, πλέον, η λεγόμενη ιατρική πολέμου. Όποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ζήσει, σε αυτόν δίνουν τη μεγαλύτερη προσοχή και αφήνουν τους υπόλοιπους, που είναι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ηλικιωμένοι.

Αυτή ακριβώς, όμως, η έλλειψη αναπνευστήρων, και όχι ο ίδιος ο ιός, έχει προκαλέσει των θάνατο πολλών...

Είναι ενδεικτική της τραγικότητας της κατάστασης η ιστορία μιας 90χρονης γυναίκας στο Βέλγιο, καθώς πήρε την απόφαση εκείνη αντί για τους γιατρούς να μη δεχθεί αναπνευστήρα, προκειμένου να δοθεί σε κάποιον νεότερο.

This broke my heart...

Belgian woman, Suzanne Hoylaerts aged 90, dies of #Covid_19 after refusing a respirator, telling her doctors "Save it for the youngest [who need it most], I've already had a beautiful life."

Not all #Heroes wear capes ! pic.twitter.com/NqxcaSXANT

— Inder Singh (@InderSingh_Uk) March 31, 2020