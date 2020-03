Κορονοϊός: Ασυνείδητοι Άγγλοι έκαναν πάρτυ εν μέσω Covid-19 (pic)

Με τον κορονοϊό να έχει προκαλέσει τον τρόμο σε όλο τον πλανήτη, η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών έχουν επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας προκειμένου να μην εξαπλωθεί ο Covid-19. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι ασυνείδητοι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όπως αυτοί στο Ντaρμπισάιρ της Αγγλία.

Για την ακρίβεια οι συγκεκριμένοι είναι και εγκληματίες. Μόνο έτσι μπορούν να θεωρηθούν οι 25 ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά που εν μέσω πανδημίας θέλησαν να κάνουν πάρτι με μουσική και φαγητό παρά την καραντίνα που έχει επιβληθεί στην χώρα.

Οι αστυνομικοί στην έφοδό τους δεν πίστευαν στα μάτια τους, καθώς όλος αυτός ο κόσμος ήταν διασκορπισμένος στο σπίτι και γλεντούσε σαν να μην υπάρχει κορονοϊός.

Group 1 Officers have just attended an address in absolute shock to find 25 adults and children having a massive party with speakers and karaoke. Everyone dispersed and hosts dealt with.

It is clear people are still having complete disregard for the Government advice and rules. pic.twitter.com/g3GFGhFN6e

— Derby West Response (@DerWestResponse) March 29, 2020