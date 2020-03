ΗΠΑ: Πρώτος θάνατος βρέφους που σχετίζεται με τον κορονοϊό!

Σοκ στην Αμερική!

Μεταξύ των νεκρών από τον κορονοϊό, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, είναι και ένα μωρό, μικρότερο του ενός έτους!

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο βρέφους στις ΗΠΑ που σχετίζεται με τον Covid-19.

Σύμφωνα με την επικεφαλής Δημόσιας Υγείας του Ιλινόις, Δρ Νγκόζι Εζικέ, «δεν είχε καταγραφεί μέχρι σήμερα θάνατος που να σχετίζεται με τον κορονοϊό σε ένα βρέφος. Επί του παρόντος διεξάγεται πλήρης έρευνα για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου».

Και συμπλήρωσε: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την εξάπλωση αυτού του θανατηφόρου ιού, αν όχι για να προστατευτούμε εμείς, για να προστατεύσουμε τους γύρω μας».

A Chicago baby is the first infant death in the US associated with coronavirus, an Illinois health official says https://t.co/gaMgQLMbxx

— CNN Breaking News (@cnnbrk) March 28, 2020