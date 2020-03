«Μεγάλο σκότος κάλυψε τις πόλεις μας» λέει ο πάπας Φραγκίσκος στην έρημη πλατεία του Αγίου Πέτρου (pics)

Δίπλα του, είχαν τοποθετηθεί η βυζαντινή εικόνα της Παρθένου Salus Populi Romani και ένας ξύλινος εσταυρωμένος του 14ου αιώνα, τον οποίο οι καθολικοί θεωρούν θαυματουργό, διότι το 1522 πιστεύεται ότι βοήθησε στο να τελειώσει, στη Ρώμη, η επιδημία πανούκλας.

«Μεγάλο σκότος κάλυψε τις πόλεις μας, τους δρόμους και τις πλατείες μας. Κυρίευσε τις ζωές μας, γεμίζοντας τα πάντα με μια απελπιστική σιωπή, ένα απελπιστικό κενό, τα οποία παραλύουν κάθε τι στο πέρασμά τους. Το αισθανόμαστε διάχυτο παντού, είναι ξεκάθαρο στα βλέμματα και στις κινήσεις μας», υπογράμμισε ο ποντίφικας.

Παράλληλα, από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ζήτησε «την ευλογία του Θεού, ως αγκαλιά η οποία παρηγορεί». «Πρέπει να τραβήξουμε όλοι μαζί κουπί, να παρηγορήσουμε ο ένας τον άλλο», τόνισε ο πάπας, διότι «καταλάβαμε ότι κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος, αλλά μόνο όλοι μαζί».

«Είναι η στιγμή κατά την οποία πρέπει να επιλέξουμε ποια πράγματα μετρούν και ποια περνούν, να ξεχωρίσουμε τα όσα είναι πράγματι απαραίτητα, από όσα δεν είναι», κατέληξε ο ποντίφικας.

Pope Francis delivers an extraordinary blessing “To the City and to the World” on Friday to pray for an end to the #coronavirus. He prayed in an empty St. Peter’s square in what is a truly symbolic scene for what has emerged in our world. #COVID19 @prchovanec @federicoalves pic.twitter.com/2ijfszqlbd

— intelfeedia (@intelfeedia) March 27, 2020