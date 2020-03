Ξύλο, pushups και squats: Έτσι τιμωρούν όσους σπάνε την καραντίνα στην Ινδία (vids)

Στην Ινδία διανύουν τις πρώτες μέρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας 21 ημερών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση λόγω κορονοϊού, όμως αρκετός κόσμος δεν φαίνεται να ακολουθεί τις συστάσεις.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κυκλοφορούν στους δρόμους, γεμίζοντας τις αγορές ή μένοντας εκτός σπιτιού, προκειμένου να μιλήσουν με τους φίλους τους.

Κάτι που έχει αναγκάσει τις έτσι και αλλιώς αυστηρές αρχές να προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους δώσουν να καταλάβουν οτι πρέπει να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους.

Μόνο που το κάνουν με όχι και τόσο συνηθισμένους τρόπους.

Αρχικά, όπως μπορείτε να δείτε και στα videos, πέφτει απίστευτο ξύλο.

Πολλά ΜΜΕ όμως στο εξωτερικό, όπως το Gulfnews, το NDTV και το The Economic Times και το National Post μεταδίδουν εικόνες από αστυνομικούς να έχουν σταματήσει πολίτες και να τους βάζουν να κάνουν γυμναστική για τιμωρία.

On line μάλιστα κυκλοφορούν πολλά videos όπου κάνουν pushups και squats...

Ingenious punishment for breaking lockdown in india.

This years Oscar goes to indian police. #lockdownuk#21daysLockdown pic.twitter.com/e9zh7J0sUQ — Prophet Of Truth (@janak_pandit) March 25, 2020

#WATCH Maharashtra: Police make violators do squats in Nagpur, amid curfew imposed in the state in wake of #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/KpHBTcWX4v — ANI (@ANI) March 24, 2020

Currently in Punjab, India if you break the government imposed curfew the police is forcing you to do squats while chanting "We are enemies of society. We cannot sit at home". #Covid19India #COVID19 pic.twitter.com/zikTjHIFzz — Gurpreet Singh Dhillon (@gurpreetdhillon) March 24, 2020