Ξενοδοχείο πολυτελείας υπόσχεται μια αξέχαστη... καραντίνα! (pics)

Ζούμε στην εποχή του κορονοϊού και της καραντίνας, με πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού να μένει σπίτι, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας.

Όλον αυτόν τον καιρό συμβαίνουν διάφορα... περίεργα σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως περίεργη είναι και η ίδια η κατάσταση.

Αυτό, όμως, που ανακαλύψαμε στην Ελβετία, δεν έχει προηγούμενο!

Μια αλυσίδα ξενοδοχείων, λοιπόν, πολυτελέστατων, προσφέρει υψηλές υπηρεσίες... καραντίνας!

Μπορεί, δηλαδή, όποιος θέλει -με βασική προϋπόθεση να το... φυσάει- να πάει και να κλειστεί σε ένα από τα αυτά τα δωμάτια, τα οποία, μάλιστα, προσφέρουν μέχρι και τεστ για κορονοϊό και γενικά ιατρικές υπηρεσίες -επίσκεψη από νοσοκόμα για παράδειγμα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα διαμερίσματα καραντίνας στη Ζυρίχη, το Ζουγκ και τη Λουκέρνη διατίθενται αντί 190 έως 750 ευρώ την ημέρα.

Όπως αναφέρει, δε, ο Αλεξάντερ Χούμπνερ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Le Bijou Hotel & Resort Management AG, η εταιρεία συνεργάζεται με μια ιδιωτική ελβετική υγειονομική υπηρεσία, προσφέροντας τη δυνατότητα επίσκεψης νοσηλευτικού προσωπικού αντί επιπλέον 750 ευρώ την ημέρα.

Το τεστ, τώρα, για τον κορονοϊό γίνεται στο δωμάτιο στην τιμή... ευκαιρίας των 470 ευρώ!

Πέντε κρατήσεις έχουν γίνει ήδη για την υπηρεσία ''Covid-19'', ενώ, σύμφωνα πάντα με τον κ. Χούμπνερ, όλες οι μονάδες της εταιρείας λειτουργούν και χωρίς προσωπικό, συνεπώς οι πελάτες δεν χρειάζεται να κάνουν καν χειραψία!

