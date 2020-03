Αρτοποιός φτιάχνει κέικ σε σχήμα ρολού χαρτιού υγείας (pics)

Αντιμέτωπος με τη χρεωκοπία μέχρι πρότινος, καθώς οι πελάτες του δεν κυκλοφορούσαν, ο αρτοποιός Τιμ Κορτούεμ συνέλαβε το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο όταν οι πελάτες των σουπερμάρκετ άρχισαν να παραπονιούνται για τις ελλείψεις: Ιδίως στα χαρτιά τουαλέτας, των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7000% το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου, σύμφωνα με τους χονδρεμπόρους!

«Σκεφτήκαμε πως θα ήταν ωραίο να δημιουργήσουμε φαγώσιμα που θα μοιάζουν με ρολά χαρτιού τουαλέτας. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα», που αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικερδής, δηλώνει ο Κορτούεμ στην τηλεόραση του Reuters.

Baker Tim Kortuem got the idea when people complained about a shortage of toilet paper. https://t.co/PoCpoq44cM

Το κέικ κορμός με την επικάλυψη από λευκή σοκολάτα έγινε έξαφνα ανάρπαστο. Το αρτοποιείο του στο Ντόρτμουντ (δυτική Γερμανία) φουρνίζει έως και 200 κέικ την ημέρα και δεν μπορεί, πλέον, να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση.

«Οι πελάτες μου ξετρελαίνονται με αυτό. Στους περισσότερους αρέσει γιατί προσθέτει μία νότα ευθυμίας σε αυτούς τους καιρούς», τονίζει ο Κορτούεμ, ενώ ο πελάτης του, Βίμπκε Ντάνκερτ, λέει: «Είναι τέλειο. Μετά την πίκρα τόσου κορονοϊού θέλεις και κάτι γλυκό».

Tim Kortüm (36), master baker from Dortmund, cheers up his customers with toilet paper cake in the Corona crisis - and apparently hits a nerve. “A lot has broken away here: No more wedding cakes, no sandwiches for events. pic.twitter.com/vKGkGov8Ob

