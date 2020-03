Ένα λαμπραντόρ προσφέρει τις... υπηρεσίες του σε γιατρούς στο Ντένβερ

Οι άνθρωποι με την μπλε στολή, την άσπρη ρόμπα, την μάσκα και τα γάντια είναι οι ήρωες του σήμερα, που έχουν έρθει αντιμέτωποι με ένα μεγάλο «βάρος» και καλούνται να θεραπεύσουν - ψυχικά και σωματικά - όσους έχουν προσβληθεί από τον Covid-19.

Παρόλο που πρέπει να φαίνονται - και να είναι - δυνατοί, αρκετές φορές θέλουν κι αυτοί ένα στήριγμα, για να συνεχίσουν. Στο νοσοκομείο του Ντένβερ, ένα όμορφο λαμπραντόρ έρχεται για να τους ανακουφίσει από το άγχος και το φόβο τους, όπως επισημαίνει το «cnn.com».

Ο λόγος για την Wynn, η οποία εκπαιδεύεται για να γίνει σκύλος - θεραπευτής και προσφέρει συντροφιά και λίγες όμορφες στιγμές στο ιατρικό επιτελείο, αποφορτίζοντάς τους από την «μάχη» με τον κορονοϊό.

Η Wynn είναι ενός έτους και προσφέρει ένα πνευματικό διάλειμμα στο προσωπικό του Rose Medical Center. Ανήκει στην Σούζαν Ράιαν, η οποία είναι γιατρός έκτακτης ανάγκης και την έχει από όταν ήταν οκτώ εβδομάδων.

«Είδα την Wynn να έρχεται προς τα μέσα, μετά την βόλτα της κι απλά σωριάστηκα στο πάτωμα, ζητώντας ένα λεπτό μαζί της», είπε για την φωτογραφία η Ράιαν, που σημείωσε ότι όλοι πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους, πριν και αφότου την πιάσουν.

Η Wynn εκπαιδεύεται για να γίνει βοηθός στο «Canine Companions for Independence», μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει δωρεάν τα σκυλιά σε ενηλίκους, παιδιά και βετεράνους με αναπηρίες, ώστε να τους βοηθήσει.

«Είναι η πιο φωτεινή στιγμή της ημέρας μας», πρόσθεσε η Ράιαν, που θα κληθεί να αφήσει την Wynn όταν γίνει 18-22 μηνών.

Dr. Susan Ryan and Wynn inside the ER in Denver, CO. I hope we start saluting our doctors, nurses, and entire interprofessional teams and thanking them for their service. These are heroes sacrificing their health and their lives for our own. @ccicanine @RoseMedical #COVID19 pic.twitter.com/OnPjs484Mx

— Carey Candrian (@CandrianCarey) March 25, 2020