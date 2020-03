Κάρμα: Φοιτητές που γέμιζαν τις παραλίες, βρέθηκαν θετικοί σε κορονοϊό (pic & vid)

Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει να παίρνουν μέτρα για τον κορονοϊό, είχαν προκαλέσει εντύπωση οι εικόνες από τις παραλίες της Φλόριντα.

Εκεί εκατοντάδες φοιτητές εκμεταλλευόμενοι το spring break και αδιαφορώντας για τις συστάσεις, συνωστίζονταν στην θάλασσα για να παρτάρουν, όπως κάθε χρόνο.

Κάποιοι μάλιστα, όπως ο πρωταγωνιστής του παρακάτω video, δεν έδιναν καμία σημασία στον Covid-19.

«Αν είναι να κολλήσει τον κορονοϊό, ας κολλήσω. Δεν πρόκειται να με κάνει να σταματήσω να παρτάρω», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας άλλος, δήλωσε: «Θα το ευχαριστηθούμε. Θα κάνουμε καθημερινά ημερήσια πάρτι».

Το αποτέλεσμα αυτής της στάσης των φοιτητών απέναντι στα μέτρα, άρχισε ήδη να φαίνεται, καθώς το Πανεπιστήμιο της Τάμπα ανακοίνωσε πως υπάρχουν 5 κρούσματα κορονοϊού.

UT has been notified that five UT students, traveling together and with other UT students during Spring Break, have tested positive for COVID-19. We sincerely wish our students, and any others who may be affected, a full and rapid recovery. https://t.co/MXl4e1v3gh

— The University of Tampa (@UofTampa) March 21, 2020