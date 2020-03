Τραμπ: «Έκανα το τεστ για κορονοϊό, απαγόρευση εισόδου και από Βρετανία, Ιρλανδία»!

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 50 θανάτους από την επιδημία Covid-19 στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής, ενώ η απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επεκταθεί και στους ταξιδιώτες που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ανακοίνωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος!

Δήλωσε, εξάλλου, ότι θα ήταν καλό οι εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Apple και να κλείσουν τα καταστήματά τους.

Στο τέλος, γνωστοποίησε πως έκανε, τελικά, το ιατρικό τεστ για τον κορονοϊό, και δήλωσε ότι δεν ξέρει πότε θα πάρει τις απαντήσεις.

Πάντως, θερμομετρήθηκε, όπως είπε, και η θερμοκρασία του είναι «απολύτως κανονική».

“The president has made a decision to suspend all travel to the United Kingdom and Ireland”

US Vice President Mike Pence announces the coronavirus travel ban will be extended at midnight EST on Monday (04:00 GMT Tuesday)https://t.co/NtkdrLHvql